Australian Open. Синнер вышел в финал, Джокович снялся с матча со Зверевым
Новак Джокович снялся с матча с Александром Зверевым в полуфинале Australian Open.
Янник Синнер прошел Бена Шелтона.
Сетка турнира здесь.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
12 – 26 января 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 96 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Полуфинал
Опубликовано: Алёна Майорова
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