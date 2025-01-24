«Автомобилист» выиграл 8-й матч подряд. Команда Заварухина идет 2-й на Востоке

«Автомобилист» выиграл 8-й матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Николая Заварухина победила «Ладу» (5:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

На данный момент «Автомобилист » занимает 2-е место в таблице Востока, набрав 64 очка в 48 играх.

В следующем матче, 27 января, команда встретится с «Амуром».