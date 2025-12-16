«Кардифф» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Кардифф» и «Челси» сыграют в матче Кубка английской лиги.

«Кардифф» примет «Челси » в матче 1/4 финала Кубка английской лиги.

Игра пройдет на стадионе «Кардифф Сити Стэдиум».

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Статистика Кубка английской лиги