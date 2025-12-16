«Кардифф» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
«Кардифф» и «Челси» сыграют в матче Кубка английской лиги.
«Кардифф» примет «Челси» в матче 1/4 финала Кубка английской лиги.
Игра пройдет на стадионе «Кардифф Сити Стэдиум».
Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Кубок английской лиги. 1/4 финала
16 декабря 20:00, Кардифф Сити Стэдиум
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
