«Рубин» решил уволить Рахимова, в клубе ждут одобрения Минниханова. Если глава Татарстана утвердит отставку, команду возглавит Федотов («Чемпионат»)

«Рубин» решил уволить Рашида Разимова.

Совет директоров «Рубина » проголосовал за отставку главного тренера команды Рашида Рахимова , сообщает «Чемпионат».

Если решение утвердит глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, команду возглавит Владимир Федотов .

Бывший главный тренер ЦСКА уже находится в Казани и ждет подписания контракта с «Рубином».