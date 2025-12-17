  • Спортс
  «Рубин» решил уволить Рахимова, в клубе ждут одобрения Минниханова. Если глава Татарстана утвердит отставку, команду возглавит Федотов («Чемпионат»)
27

«Рубин» решил уволить Рахимова, в клубе ждут одобрения Минниханова. Если глава Татарстана утвердит отставку, команду возглавит Федотов («Чемпионат»)

«Рубин» решил уволить Рашида Разимова.

Совет директоров «Рубина» проголосовал за отставку главного тренера команды Рашида Рахимова, сообщает «Чемпионат».

Если решение утвердит глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, команду возглавит Владимир Федотов.  

Бывший главный тренер ЦСКА уже находится в Казани и ждет подписания контракта с «Рубином». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
