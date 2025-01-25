Сорокин отразил 29 из 30 бросков «Филадельфии». Победа – 4-я в последних 5 матчах при 92,8% сэйвов на отрезке

Илья Сорокин отразил 29 из 30 бросков «Филадельфии».

Вратарь «Айлендерс » вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Флайерс» (3:1).

Победа стала для 29-летнего россиянина 4-й в последних 5 играх при 10 пропущенных шайбах на отрезке и 92,8% сэйвов.

Всего в сезоне у него 15 побед в 33 играх (90,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,75).