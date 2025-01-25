Сорокин отразил 29 из 30 бросков «Филадельфии». Победа – 4-я в последних 5 матчах при 92,8% сэйвов на отрезке
Илья Сорокин отразил 29 из 30 бросков «Филадельфии».
Вратарь «Айлендерс» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Флайерс» (3:1).
Победа стала для 29-летнего россиянина 4-й в последних 5 играх при 10 пропущенных шайбах на отрезке и 92,8% сэйвов.
Всего в сезоне у него 15 побед в 33 играх (90,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,75).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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