  • «Ювентус» может подписать Хейбьерга из «Марселя» зимой. Спаллетти настаивает на покупке хавбека
7

«Ювентус» может подписать Хейбьерга из «Марселя» зимой. Спаллетти настаивает на покупке хавбека

Спаллетти в «Ювентусе» нужен Хейбьерг.

Полузащитник «Марселя» Пьер-Эмиль Хейбьерг попал в сферу интересов «Ювентуса».

Главный тренер туринского клуба Лучано Спаллетти требует купить хавбека зимой, и 30-летний футболист сборной Дании – одна из главных целей, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Генеральный директор «Юве» Дамьен Комолли работает в этом направлении, но «Марсель» пока выжидает и заявляет о готовности расстаться с игроком.

Летом «Ювентус» также хотел подписать Хейбьерга, но тренер марсельцев Роберто Де Дзерби настоял на сохранении датчанина в команде.

Пьер-Эмиль провел 20 матчей в этом сезоне, забил 2 гола и отдал 1 результативный пас. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoПьер-Эмиль Хейбьерг
logoсерия А Италия
logoЮвентус
logoМарсель
возможные трансферы
logoлига 1 Франция
logoЛучано Спаллетти
Дамьен Комолли
logoРоберто Де Дзерби
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
