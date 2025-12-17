«Ювентус» может подписать Хейбьерга из «Марселя» зимой. Спаллетти настаивает на покупке хавбека

Спаллетти в «Ювентусе» нужен Хейбьерг.

Полузащитник «Марселя » Пьер-Эмиль Хейбьерг попал в сферу интересов «Ювентуса ».

Главный тренер туринского клуба Лучано Спаллетти требует купить хавбека зимой, и 30-летний футболист сборной Дании – одна из главных целей, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Генеральный директор «Юве» Дамьен Комолли работает в этом направлении, но «Марсель» пока выжидает и заявляет о готовности расстаться с игроком.

Летом «Ювентус» также хотел подписать Хейбьерга, но тренер марсельцев Роберто Де Дзерби настоял на сохранении датчанина в команде.

Пьер-Эмиль провел 20 матчей в этом сезоне, забил 2 гола и отдал 1 результативный пас. Его подробная статистика – здесь .