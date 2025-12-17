«Ювентус» может подписать Хейбьерга из «Марселя» зимой. Спаллетти настаивает на покупке хавбека
Спаллетти в «Ювентусе» нужен Хейбьерг.
Полузащитник «Марселя» Пьер-Эмиль Хейбьерг попал в сферу интересов «Ювентуса».
Главный тренер туринского клуба Лучано Спаллетти требует купить хавбека зимой, и 30-летний футболист сборной Дании – одна из главных целей, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Генеральный директор «Юве» Дамьен Комолли работает в этом направлении, но «Марсель» пока выжидает и заявляет о готовности расстаться с игроком.
Летом «Ювентус» также хотел подписать Хейбьерга, но тренер марсельцев Роберто Де Дзерби настоял на сохранении датчанина в команде.
Пьер-Эмиль провел 20 матчей в этом сезоне, забил 2 гола и отдал 1 результативный пас. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: La Gazzetta dello Sport
