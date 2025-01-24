ФИДЕ допустила российские юношеские команды к международным турнирам в нейтральном статусе
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) проконсультировалась с Международным олимпийским комитетом (МОК) по вопросу допуска уязвимых групп к соревнованиям по эгидой ФИДЕ.
«Каждая международная федерация может сама рассматривать вопрос о надлежащем выполнении рекомендаций исполкома МОК относительно участия нейтральных спортсменов в соревнованиях под своей эгидой», – ответил МОК.
Комитет подтвердил, что допуск команд, состоящих из нейтральных спортсменов, в юношеских (до 18 лет) соревнованиях и турнирах для игроков с ограниченными возможностями не противоречит рекомендациям.
«Это решение отражает стремление ФИДЕ сочетать инклюзивность с ответственностью. Мы тщательно обсудили это, проконсультировались с МОК, получили их четкие указания и поддержку и убедились, что наш подход соответствует как гуманитарным соображениям, так и принципам международного спорта», – сказал вице-президент ФИДЕ Вишванатан Ананд.
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