Алонсо о «Реале»: «Я многому научился, пришлось кое-что скорректировать в себе. Это нормально, мы развиваемся, все к лучшему. Впереди долгий путь»

Хаби Алонсо: я изменился к лучшему в «Реале».

Главный тренер «Реала » Хаби Алонсо признался, что за время работы в клубе изменился в лучшую сторону.

Баск, тренировавший ранее «Байер», летом сменил в «Мадриде» Карло Анчелотти, который перешел на работу в сборную Бразилии.

– Сейчас игроки больше вовлечены в процесс?

– Это ваша интерпретация. Мы внутри всегда боролись за одни и те же цели. Мы знаем, что бывают хорошие времена и не очень. И единство имеет ключевое значение. Мы узнаем друг друга лучше, каждый из нас уже знает какие-то моменты.

Сейчас основное внимание уделяется тому, что произойдет в ближайшие четыре дня, чтобы хорошо выступить в оставшихся двух играх до перерыва. У нас всегда есть амбиции стать лучше.

– Вам пришлось адаптироваться к этой раздевалке, этим игрокам?

– По сути, да. Хаби, который приехал сюда в июне, не такой, как нынешний. Но я многому научился, мне пришлось кое-что скорректировать в себе, происходит развитие. Это нормально, мы развиваемся. И важно то, что это к лучшему. Нам еще предстоит пройти долгий путь, – сказал Алонсо.

