  У Ямаля 8+10 в 19 матчах сезона за «Барсу». Вингер сделал ассист на Рэшфорда в игре Кубка Испании с «Гвадалахарой»
У Ямаля 8+10 в 19 матчах сезона за «Барсу». Вингер сделал ассист на Рэшфорда в игре Кубка Испании с «Гвадалахарой»

Ямаль набрал 18-е очко в 19-м матче за «Барсу» в сезоне.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль сделал 18-е результативное действие в 19-м матче сезона за клуб.

18-летний футболист сборной Испании отдал голевой пас на Маркуса Рэшфорда на 90-й минуте матча 1/16 финала Кубка Испании против «Депортиво Гвадалахара» (2:0).

Теперь на счету Ламина 8 голов и 10 ассистов в 19 матчах сезона за каталонцев: 6+7 в 13 матчах Ла Лиги, 2+2 в 5 играх ЛЧ и 1 ассист в матче Кубка Испании. Его подробная статистика – здесь.

