Пономарев про Чалова: «Он бы и в ФНЛ не прижился, там игроки быстрее. ЦСКА он не нужен – будет тормоз в атаке. У него сейчас никакого мастерства нет»

Пономарев про Чалова: он бы и в ФНЛ не прижился.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев выступил против возвращения нападающего ПАОК Федора Чалова в московский клуб.

Ранее агент Шандор Варга не исключил уход нападающего из греческой команды: «Ему некомфортно в ПАОК, виноват тренер – там все делается глупо и неправильно. Очень надеюсь, что Федор уйдет зимой». Он также сказал : «Есть интерес от клубов РПЛ и других европейских чемпионатов. Есть уже пара вариантов, переход зимой возможен». Сам футболист опроверг слова Варги: «Он не мой агент, не знаю, почему высказывается от моего имени. Это все неправда и ко мне отношения не имеет».

«У Чалова сейчас никакого мастерства нет. Он даже в Швейцарии не смотрелся, а в Греции совсем зачах. Это не уровень игрока европейского чемпионата.

Феде нужно было до конца карьеры оставаться в ЦСКА. Его у нас все уважали и любили. Сейчас он нам не нужен, ни в коем случае. Для ЦСКА сейчас это будет тормоз в атаке, под игру Челестини он не подходит.

Чалов даже уровень «Пари НН» не тянет. Больше скажу, он в ФНЛ бы не прижился, там и то игроки быстрее», – сказал Пономарев.