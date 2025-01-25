Рантанен и Тэйлор Холл перешли в «Каролину» в рамках 3-стороннего обмена. «Колорадо» получил Нечаса, Друри и драфт-пики, «Чикаго» удержал 50% кэпхита Микко

Микко Рантанен и Тэйлор Холл перешли в «Каролину» в рамках 3-стороннего обмена.

Состоялась большая сделка с участием трех клубов НХЛ .

В ее рамках в «Харрикейнс» перешли форварды Микко Рантанен из «Колорадо» и Тэйлор Холл из «Чикаго » (контракт с кэпхитом 6 миллионов долларов до конца текущего сезона).

«Эвеланш» получили форвардов Мартина Нечаса (контракт с кэпхитом 6,5 млн до конца сезона-2025/26) и Джека Друри (контракт с кэпхитом 1,725 млн до конца сезона-2025/26), а также выборы во 2-м раунде драфта НХЛ-2025 и 4-м раунде драфта-2026.

Изначально сообщалось о переходе в клуб из Денвера форварда Йеспери Котканиеми, но в итоге это не подтвердилось.

В свою очередь, «Блэкхокс» удержали в своей ведомости 50% кэпхита Рантанена (4,625 из 9,25 млн долларов), получили от «Каролины» выбор в 3-м раунде драфта (изначально принадлежавший чикагцам) и передали клубу из Роли права на 21-летнего шведского форварда Нильса Юнторпа.

Ранее стало известно, что «Колорадо » не смог договориться с 28-летним финским форвардом о новом контракте. Игрок, который может стать неограниченно свободным агентом летом, рассчитывает на соглашение с кэпхитом около 14 млн долларов.