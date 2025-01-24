Лыжи. Кубок мира. Смешанная эстафета. Гульберг и Фоснес побегут за Норвегию, Бурман и Рибом – за Швецию, Нисканен и Йоэнсуу – за Финляндию, Керн и Огден – за США
Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25
5-й этап
Энгадин, Швейцария
Смешанная эстафета
Начало – 18.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч! Арене».
Старт-лист
1. Норвегия-1 (Пол Гульберг, Нура Саннесс, Ивер Андерсен, Кристин Фоснес)
2. Швеция-1 (Йенс Бурман, Эмма Рибом, Эдвин Ангер, Моа Илар)
3. Финляндия (Ииво Нисканен, Ясми Йоэнсуу, Реми Линдхольм, Вильма Рюйттю)
4. Германия (Лукас Бегль, Катерина Зауэрбрай, Ян Штульбен, Анна-Мария Дитце)
5. США-1 (Занден МакМаллен, Джулия Керн, Бен Огден, София Лаукли)
6. Италия (Мартино Каролло, Мартина ди Чента, Паоло Вентура, Мария Гисмонди)
7. Швейцария-1 (Йонас Бауманн, Аня Вебер, Джейсон Рюш, Надин Фендрих)
8. Австрия (Мика Фермойлен, Тереза Штадлобер, Беньямин Мозер, Катарина Брудерманн)...
15. Швеция-2 (Калле Халварссон, Моа Лундгрен, Густав Берглунд, Майя Далквист)
16. США-2 (Люк Джагер, Кендалл Крамер, Джеймс Шунмейкер, Саманта Смит)
17. Норвегия-2 (Мартин Киркеберг Мерк, Йоханна Харвикен, Андреас Фьюрен Рее, Анне Кьерсти Калво)
Полный старт-лист здесь.
Расписание трансляций пятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Энгадине
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