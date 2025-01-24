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Лыжи. Кубок мира. Смешанная эстафета. Гульберг и Фоснес побегут за Норвегию, Бурман и Рибом – за Швецию, Нисканен и Йоэнсуу – за Финляндию, Керн и Огден – за США

24 января на Кубке мира по лыжным гонкам в Энгадине пройдет смешанная эстафета.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

5-й этап 

Энгадин, Швейцария

Смешанная эстафета

Начало – 18.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч! Арене».

Старт-лист 

1. Норвегия-1 (Пол Гульберг, Нура Саннесс, Ивер Андерсен, Кристин Фоснес) 

2. Швеция-1 (Йенс Бурман, Эмма Рибом, Эдвин Ангер, Моа Илар) 

3. Финляндия (Ииво Нисканен, Ясми Йоэнсуу, Реми Линдхольм, Вильма Рюйттю) 

4. Германия (Лукас Бегль, Катерина Зауэрбрай, Ян Штульбен, Анна-Мария Дитце) 

5. США-1 (Занден МакМаллен, Джулия Керн, Бен Огден, София Лаукли) 

6. Италия (Мартино Каролло, Мартина ди Чента, Паоло Вентура, Мария Гисмонди) 

7. Швейцария-1 (Йонас Бауманн, Аня Вебер, Джейсон Рюш, Надин Фендрих) 

8. Австрия (Мика Фермойлен, Тереза Штадлобер, Беньямин Мозер, Катарина Брудерманн)...

15. Швеция-2 (Калле Халварссон, Моа Лундгрен, Густав Берглунд, Майя Далквист) 

16. США-2 (Люк Джагер, Кендалл Крамер, Джеймс Шунмейкер, Саманта Смит) 

17. Норвегия-2 (Мартин Киркеберг Мерк, Йоханна Харвикен, Андреас Фьюрен Рее, Анне Кьерсти Калво)

Полный старт-лист здесь. 

Расписание трансляций пятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Энгадине

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoЙенс Бурман
Занден МакМаллен
Реми Линдхольм
Моа Илар
Лукас Бегль
Эдвин Ангер
logoИиво Нисканен
logoЭмма Рибом
Ивер Тильхейм Андерсен
Ясми Йоэнсуу
Бен Огден
Кристин Фоснес
София Лаукли
Джулия Керн
logoПол Гульберг
Нура Саннесс
Беньямин Мозер
Йонас Бауманн
logoТереза Штадлобер
Надин Фендрих
Мика Фермойлен
Аня Вебер
Люк Джагер
Джеймс Шунмейкер
Густав Берглунд
logoМайя Далквист
Андреас Фьюрен Рее
logoКалле Халварссон
Мартин Киркеберг Мерк
Саманта Смит
Кендалл Крамер
logoАнне Кьерсти Калво
logoМоа Лундгрен
logoсборная США
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logoсборная Норвегии жен
logoсборная США жен
logoсборная Австрии жен
смешанная эстафета
logoсборная Швейцарии
logoсборная Швеции
logoсборная Норвегии
Йоханна Хауге Харвикен
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