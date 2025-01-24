Дмитрий Губерниев: «В ФЛГР крепостное право, люди боятся гнева боярского. Вяльбе пора уходить, это знает последний кукушонок»

Дмитрий Губерниев призвал Елену Вяльбе покинуть пост президента ФЛГР.

– Ранее вы заявили, что готовы стать новым президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Есть продвижение в вашем начинании?

– Получил огромное количество слов поддержки после моего заявления. Пора двигаться к открытой для людей и спортсменов ФЛГР, которая способна вернуться на международную арену. У меня целая страна единомышленников.

– Получали поддержку от известных лыжников?

– Пока все покрыто завесой секретности, но люди поддерживают. В федерации сейчас крепостное право, люди боятся гнева боярского. С этим тоже надо что‑то делать. Перестройка доберется до лыж.

– У вас есть должность советника министра спорта на общественных началах. Вы рекомендовали Михаилу Дегтяреву заменить Елену Вяльбе на посту главы ФЛГР?

– Это совершенно очевидно. Зачем рекомендовать очевидные вещи? Ей пора уходить, это знает последний кукушонок.

– [Министр спорта и глава Олимпийского комитета России] Михаил Дегтярев тоже знает это?

– Михаил Дегтярев все прекрасно понимает. Елену Валерьевну же не избрали в исполком ОКР. Это о чем‑то говорит, – сказал спортивный комментатор Губерниев .

Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. Очередные выборы президента федерации состоятся в 2026 году.

Губерниев теперь советник министра спорта. Мы спросили у него, что это означает