Дмитрий Губерниев: «В ФЛГР крепостное право, люди боятся гнева боярского. Вяльбе пора уходить, это знает последний кукушонок»
– Ранее вы заявили, что готовы стать новым президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Есть продвижение в вашем начинании?
– Получил огромное количество слов поддержки после моего заявления. Пора двигаться к открытой для людей и спортсменов ФЛГР, которая способна вернуться на международную арену. У меня целая страна единомышленников.
– Получали поддержку от известных лыжников?
– Пока все покрыто завесой секретности, но люди поддерживают. В федерации сейчас крепостное право, люди боятся гнева боярского. С этим тоже надо что‑то делать. Перестройка доберется до лыж.
– У вас есть должность советника министра спорта на общественных началах. Вы рекомендовали Михаилу Дегтяреву заменить Елену Вяльбе на посту главы ФЛГР?
– Это совершенно очевидно. Зачем рекомендовать очевидные вещи? Ей пора уходить, это знает последний кукушонок.
– [Министр спорта и глава Олимпийского комитета России] Михаил Дегтярев тоже знает это?
– Михаил Дегтярев все прекрасно понимает. Елену Валерьевну же не избрали в исполком ОКР. Это о чем‑то говорит, – сказал спортивный комментатор Губерниев.
Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. Очередные выборы президента федерации состоятся в 2026 году.
Губерниев теперь советник министра спорта. Мы спросили у него, что это означает
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