Беттмэн покинет пост комиссионера НХЛ в ближайшие несколько лет. 72-летний функционер возглавляет лигу с 1993 года (The Athletic)

Гэри Беттмэн покинет пост комиссионера НХЛ в ближайшие несколько лет.

72-летний функционер возглавляет лигу 32 года – дольше всех среди комиссионеров североамериканских профессиональных спортивных лиг.

«Многие знают, насколько хорош был Гэри в качестве комиссионера этой лиги. Будет печальный день, когда он перестанет быть частью НХЛ, но это произойдет через пару лет, а сейчас мы занимаемся планированием.

Мы должны быть уверены, что все будет правильно, когда он уйдет», – сказал владелец «Миннесоты» Крэйг Липолд в интервью The Sick Podcast.

Также Липолд сообщил журналистам The Athletic, что исполнительный комитет Совета управляющих начал искать замену Беттмэну .

Беттмэн – самый влиятельный человек в хоккее, Шестеркин – 41-й, Макдэвид – 5-й, Кросби – 14-й, Бедард – 99-й. Овечкин не вошел в топ-100 (The Hockey News)