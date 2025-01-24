Беттмэн покинет пост комиссионера НХЛ в ближайшие несколько лет. 72-летний функционер возглавляет лигу с 1993 года (The Athletic)
Гэри Беттмэн покинет пост комиссионера НХЛ в ближайшие несколько лет.
72-летний функционер возглавляет лигу 32 года – дольше всех среди комиссионеров североамериканских профессиональных спортивных лиг.
«Многие знают, насколько хорош был Гэри в качестве комиссионера этой лиги. Будет печальный день, когда он перестанет быть частью НХЛ, но это произойдет через пару лет, а сейчас мы занимаемся планированием.
Мы должны быть уверены, что все будет правильно, когда он уйдет», – сказал владелец «Миннесоты» Крэйг Липолд в интервью The Sick Podcast.
Также Липолд сообщил журналистам The Athletic, что исполнительный комитет Совета управляющих начал искать замену Беттмэну.
Беттмэн – самый влиятельный человек в хоккее, Шестеркин – 41-й, Макдэвид – 5-й, Кросби – 14-й, Бедард – 99-й. Овечкин не вошел в топ-100 (The Hockey News)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Score
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