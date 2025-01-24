Глазов о Ротенберге: «Понимает, что заехал не туда. Пора показывать результат, а игра не улучшается. Ветераны руки разводят – почему СКА из зоны не может выйти? Шайбу отнять?»
Армейцы идут шестыми в Западной конференции, набрав 57 очков в 47 матчах.
– Трудно понять действия игроков СКА на площадке. Я, когда с ветеранами обсуждаю их игру, все руки разводят: как они играют? Почему из зоны не могут выйти? Шайбу отнять? Закрыть соперника? Не улучшается по ходу сезона игра. Хотя она уже должна быть.
Игра ставится в межсезонье, потом вносятся только поправки. Притом что игроки в составе СКА – квалифицированные.
– Роман Ротенберг после поражения от «Динамо» выглядел растерянным – даже говорил не так много, как обычно.
– Он понимает, что заехал далеко, но не туда. В Питере все есть для того, чтобы команда побеждала, выигрывала Кубок Гагарина. Дворец прекрасный построили. Болельщики любят хоккей.
Я уважаю Романа Ротенберга, он хороший организатор, старается сделать для команды все. Но пора уже показывать результат, – сказал бывший игрок СКА и ЦСКА, трехкратный чемпион СССР Сергей Глазов.
Черкас о СКА: «Приятные впечатления от матча с «Динамо», армейцы доминировали всю 1-ю половину. Ротенберг правильно сказал: «Игра есть, результат придет»
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