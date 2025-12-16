Кубок английской лиги. 1/4 финала. «Кардифф» против «Челси», «Манчестер Сити» примет «Брентфорд» в среду
В Кубке английской лиги пройдут матчи 1/4 финала.
16 декабря «Кардифф» сыграет против «Челси» в матче 1/4 финала Кубка английской лиги.
17 декабря «Манчестер Сити» встретится с «Брентфордом», «Ньюкасл» примет «Фулхэм».
23 декабря «Арсенал» проведет матч с «Кристал Пэлас».
1/4 финала
16 декабря 20:00, Кардифф Сити Стэдиум
17 декабря 19:30, Этихад
Не начался
17 декабря 20:15, Сент-Джеймс Парк
23 декабря 20:00, Эмирейтс
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Что делать с Хаби Алонсо?33851 голос
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости