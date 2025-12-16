  • Спортс
Кубок английской лиги. 1/4 финала. «Кардифф» против «Челси», «Манчестер Сити» примет «Брентфорд» в среду

В Кубке английской лиги пройдут матчи 1/4 финала.

16 декабря «Кардифф» сыграет против «Челси» в матче 1/4 финала Кубка английской лиги.

17 декабря «Манчестер Сити» встретится с «Брентфордом», «Ньюкасл» примет «Фулхэм».

23 декабря «Арсенал» проведет матч с «Кристал Пэлас».

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка английской лиги

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
