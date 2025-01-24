Малафеев о термине «скуф»: «Мое окружение не использует эти выражения. Я призываю своих детей образовываться и не искать модные слова в интернете, а уметь говорить на русском»

Вячеслав Малафеев учит своих детей общаться на правильном русском языке.

– Игорь Акинфеев сказал, что не знает, кто такой скуф. А вы в курсе значения этого слова?

– Мы с детьми обсуждали эту тему. Я задавал такие вопросы, они очень четко на них отвечали. Я им сказал: «А я настроил свой мозг, чтобы не обращать внимания на такие слова».

Потому что мое окружение не использует эти выражения. Я понимаю их значение. И в контексте разберусь во всем. Но если ты эти слова не используешь, то зачем они тебе нужны?

Я призываю своих детей больше читать книги, образовываться и не искать модные слова в интернете, а уметь говорить на русском языке, – сказал бывший вратарь «Зенита».

Термин «скуф» означает мужчин в возрасте за 35 лет с лишним весом, залысинами, неухоженной щетиной, которые выглядят куда старше своих лет.