Кубок Испании. 1/16 финала. «Гвадалахара» сыграет с «Барселоной», «Талавера» примет «Реал» в среду
В Кубке Испании пройдут матчи 1/16 финала.
16 декабря «Депортиво Гвадалахара» примет «Барселону» в матче 1/16 финала Кубка Испании, «Эльденсе» сыграет с «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.
17 декабря «Атлетико Балеарес» будет противостоять «Атлетико», «Реал Мадрид» в гостях встретится с «Талаверой».
1/16 финала
16 декабря 18:00, Риасор
16 декабря 18:00, Стадион Ипуруа Мунисипаль
16 декабря 20:00, Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat
Не начался
16 декабря 20:00, Estadio Pedro Escartín
Не начался
16 декабря 20:00, Эль Молиньон
Не начался
17 декабря 17:00, Estadio Municipal Reino de León
Не начался
17 декабря 18:00, Карлос Бельмонте
17 декабря 18:00, Estadio Balear
Не начался
17 декабря 18:00, Эль Алькорас
17 декабря 18:00, Эль Сардинеро
Не начался
17 декабря 20:00, Мендисорроса
17 декабря 20:00, Estadio El Prado
Не начался
18 декабря 18:00, Эль Плантио
18 декабря 18:00, Estadio O Couto
18 декабря 20:00, Нуэва Кондомина
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Что делать с Хаби Алонсо?34089 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
