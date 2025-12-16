Кубок Испании. 1/16 финала. «Гвадалахара» сыграет с «Барселоной», «Талавера» примет «Реал» в среду

В Кубке Испании пройдут матчи 1/16 финала.

16 декабря «Депортиво Гвадалахара » примет «Барселону» в матче 1/16 финала Кубка Испании, «Эльденсе » сыграет с «Реал Сосьедад » Арсена Захаряна.

17 декабря «Атлетико Балеарес » будет противостоять «Атлетико», «Реал Мадрид » в гостях встретится с «Талаверой».

Кубок Испании

1/16 финала

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Испании