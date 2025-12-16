  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кубок Испании. 1/16 финала. «Гвадалахара» сыграет с «Барселоной», «Талавера» примет «Реал» в среду
0

Кубок Испании. 1/16 финала. «Гвадалахара» сыграет с «Барселоной», «Талавера» примет «Реал» в среду

В Кубке Испании пройдут матчи 1/16 финала.

16 декабря «Депортиво Гвадалахара» примет «Барселону» в матче 1/16 финала Кубка Испании, «Эльденсе» сыграет с «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

17 декабря «Атлетико Балеарес» будет противостоять «Атлетико», «Реал Мадрид» в гостях встретится с «Талаверой».

Кубок Испании

1/16 финала

Кубок Испании. 1/16 финала
16 декабря 18:00, Риасор
Депортиво
Не начался
Мальорка
Кубок Испании. 1/16 финала
16 декабря 20:00, Estadio Pedro Escartín
Гвадалахара
Не начался
Барселона
Кубок Испании. 1/16 финала
17 декабря 18:00, Карлос Бельмонте
Альбасете
Не начался
Сельта
Кубок Испании. 1/16 финала
17 декабря 18:00, Estadio Balear
Атлетико Балеарес
Не начался
Атлетико
Кубок Испании. 1/16 финала
17 декабря 18:00, Эль Алькорас
Уэска
Не начался
Осасуна
Кубок Испании. 1/16 финала
17 декабря 18:00, Эль Сардинеро
Расинг
Не начался
Вильярреал
Кубок Испании. 1/16 финала
17 декабря 20:00, Мендисорроса
Алавес
Не начался
Севилья
Кубок Испании. 1/16 финала
17 декабря 20:00, Estadio El Prado
Талавера
Не начался
Реал Мадрид
Кубок Испании. 1/16 финала
18 декабря 18:00, Эль Плантио
Бургос
Не начался
Хетафе
Кубок Испании. 1/16 финала
18 декабря 18:00, Estadio O Couto
Оуренсе
Не начался
Атлетик
Кубок Испании. 1/16 финала
18 декабря 20:00, Нуэва Кондомина
Мурсия
Не начался
Бетис

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Испании

Что делать с Хаби Алонсо?34089 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoКубок Испании
результаты
logoМурсия
logoРеал Мадрид
logoБарселона
logoЭльче
logoСпортинг Хихон
logoДепортиво Гвадалахара
logoЭйбар
logoОуренсе
logoАтлетик
logoБургос
logoУэска
logoАтлетико
logoСевилья
logoАлавес
logoТалавера
logoЛеванте
logoКультураль Леонеса
logoСельта
logoЭльденсе
logoРеал Сосьедад
logoАльбасете
logoДепортиво
logoАтлетико Балеарес
logoВаленсия
logoРасинг
logoВильярреал
logoХетафе
logoОсасуна
logoМальорка
logoБетис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
4:4 от «МЮ» на «Олд Траффорд», Вера переходит в «Локомотив», «Реал» недоволен Ла Лигой, Акатьева снялась с чемпионата России, экс-жена Сафонова подала новые иски и другие новости
сегодня, 04:10
Невилл про 4:4 в матче «МЮ»: «Нужны победы и титулы, но фанаты аплодировали, а мои дочки в восторге. Они увидели отличный матч – за этим и приезжают на «Олд Траффорд»
сегодня, 05:17
Игорь Черевченко: «ВАР раздражает – без него было лучше. Он дает неравномерное распределение: одни команды регулярно страдают, а другие – регулярно выигрывают»
сегодня, 05:02
Дмитрий Булыкин: «Если платить игрокам в 2-3 раза меньше, качество российского футбола не изменится. Не вижу ничего плохого в том, что богатые клубы начнут скупать лучших россиян»
сегодня, 04:24
Надоели новости о вечеринках Ямаля? Уберите их. Теперь это возможно – в «Моей Ленте»
сегодня, 03:50
Амориму не нужны трансферы в оборону: «У «МЮ» есть качественные футболисты. Нужно лучше играть в защите как команда»
сегодня, 03:15
Брат Майну посетил матч «МЮ» и «Борнмута» в футболке с надписью «Свободу Кобби Майну». У хавбека нет ни одной игры в старте в этом сезоне в АПЛ
сегодня, 02:53Фото
Черевченко про РПЛ: «Удивляюсь уровню некоторых иностранцев. Они по качеству могут уступать местным воспитанникам, да еще и не давать им играть»
сегодня, 02:39
Булыкин о лимите: «Клубы РПЛ занимаются трансферами ради трансферов – покупают кого попало. Нужны жесткие меры, чтобы заставить команды обратить внимание на академии, доверять молодым»
сегодня, 02:14
Аморим о 4:4 с «Борнмутом»: «МЮ» заслужил большего, мы очень разочарованы. Мы доминировали и создали много моментов, но нужно быть более результативными»
вчера, 22:46
Ко всем новостям
Последние новости
Джейми Каррагер: «МЮ» был великолепен в первые 25-30 минут матча с «Борнмутом». Это было почти возвращение к временам Фергюсона. Но не пропустить – большая проблема для них»
24 минуты назад
Гендиректор «Байера» о работе Алонсо в «Реале»: «Тренер остался один, всегда оказывается объектом критиком. У нас была другая ситуация – мы двигались в одном направлении»
36 минут назад
Тренер «Гвадалахары» перед «Барсой»: «Наш стадион – не лучший в мире по состоянию поля. Это не «Камп Ноу» и не «Сантьяго Бернабеу»
51 минуту назад
«Кардифф» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 04:50
Кубок английской лиги. 1/4 финала. «Кардифф» против «Челси», «Манчестер Сити» примет «Брентфорд» в среду
сегодня, 04:40
Руни о словах Марески: «Он знал, что говорит, а руководство «Челси» знает, что это адресовано им. Нужно уважать владельцев, они устанавливают правила, Энцо их нарушил»
сегодня, 03:55
Кавазашвили про РПЛ: «4-5 легионеров наберется от силы, которые на две головы сильнее наших. Остальные играют на том же уровне, но выходят на поле, поскольку за них заплачена валюта»
сегодня, 03:47
Маттеус о «Баварии»: «Предпочел бы выбрать Упамекано, а не Шлоттербека. Дайо действует немного быстрее и играет очень стабильно»
сегодня, 03:30
Флик о том, что тер Стеген может уйти из «Барсы» зимой: «Это его решение. Мы разговаривали о его ситуации. Очень уважаю Марка, фантастический вратарь»
сегодня, 03:05
Агент Чалова: «Есть интерес от клубов РПЛ и других европейских чемпионатов. Есть уже пара вариантов, переход зимой возможен»
сегодня, 02:30