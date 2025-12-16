«Депортиво Гвадалахара» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Гвадалахара» и «Барселона» встретятся в матче Кубка Испании.

«Депортиво Гвадалахара » примет «Барселону» в матче 1/16 финала Кубка Испании.

Матч пройдет на стадионе «Педро Эскартин».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени. «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.

Статистика Кубка Испании