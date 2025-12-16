«Депортиво Гвадалахара» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
«Гвадалахара» и «Барселона» встретятся в матче Кубка Испании.
«Депортиво Гвадалахара» примет «Барселону» в матче 1/16 финала Кубка Испании.
Матч пройдет на стадионе «Педро Эскартин».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени. «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.
Кубок Испании. 1/16 финала
16 декабря 20:00, Estadio Pedro Escartín
Не начался
Что делать с Хаби Алонсо?34121 голос
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости