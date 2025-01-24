⚡ Кубок мира. Тарьей Бо победил в спринте, Лагрейд уступил 0,4 секуны, Джакомель – 3-й, Йоханнес Бо – 9-й

Тарьей Бо выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.

Кубок мира по биатлону-2024/25 6-й этап Антхольц, Италия Мужчины, спринт 1. Тарьей Бо (Норвегия) – 23.51,0 (0) 2. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 0,4 (1) 3. Томмазо Джакомель (Италия) – 2,6 (2) 4. Мартин Ульдал (Норвегия) – 20,5 (1) 5. Дмитрий Пидручный (Украина) – 22,0 (1) 6. Яков Фак (Словения) – 26,8 (0) 7. Витеслав Хорниг (Чехия) – 27,6 (0) 8. Эрик Перро (Франция) – 29,3 (1) 9. Йоханнес Бо (Норвегия) – 35,7 (2) 10. Йонаш Маречек (Чехия) – 39,2 (0) 11. Филипп Хорн (Германия) – 39,3 (2) 12. Мартин Понсилуома (Швеция) – 44,2 (3) 13. Теро Сеппяля (Финляндия) – 49,8 (1)... 21. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.16,6 (3)... 25. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.27,8 (3)... 28. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.30,9 (4) Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце