⚡ Кубок мира. Тарьей Бо победил в спринте, Лагрейд уступил 0,4 секуны, Джакомель – 3-й, Йоханнес Бо – 9-й
Кубок мира по биатлону-2024/25
6-й этап
Антхольц, Италия
Мужчины, спринт
1. Тарьей Бо (Норвегия) – 23.51,0 (0)
2. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 0,4 (1)
3. Томмазо Джакомель (Италия) – 2,6 (2)
4. Мартин Ульдал (Норвегия) – 20,5 (1)
5. Дмитрий Пидручный (Украина) – 22,0 (1)
6. Яков Фак (Словения) – 26,8 (0)
7. Витеслав Хорниг (Чехия) – 27,6 (0)
8. Эрик Перро (Франция) – 29,3 (1)
9. Йоханнес Бо (Норвегия) – 35,7 (2)
10. Йонаш Маречек (Чехия) – 39,2 (0)
11. Филипп Хорн (Германия) – 39,3 (2)
12. Мартин Понсилуома (Швеция) – 44,2 (3)
13. Теро Сеппяля (Финляндия) – 49,8 (1)...
21. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.16,6 (3)...
25. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.27,8 (3)...
28. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.30,9 (4)
Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий