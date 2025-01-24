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  • ⚡ Кубок мира. Тарьей Бо победил в спринте, Лагрейд уступил 0,4 секуны, Джакомель – 3-й, Йоханнес Бо – 9-й
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⚡ Кубок мира. Тарьей Бо победил в спринте, Лагрейд уступил 0,4 секуны, Джакомель – 3-й, Йоханнес Бо – 9-й

Тарьей Бо выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.

Кубок мира по биатлону-2024/25

6-й этап 

Антхольц, Италия 

Мужчины, спринт

1. Тарьей Бо (Норвегия) – 23.51,0 (0)

2. Стурла Лагрейд (Норвегия) – 0,4 (1)

3. Томмазо Джакомель (Италия) – 2,6 (2)

4. Мартин Ульдал (Норвегия) – 20,5 (1)

5. Дмитрий Пидручный (Украина) – 22,0 (1)

6. Яков Фак (Словения) – 26,8 (0)

7. Витеслав Хорниг (Чехия) – 27,6 (0)

8. Эрик Перро (Франция) – 29,3 (1)

9. Йоханнес Бо (Норвегия) – 35,7 (2)

10. Йонаш Маречек (Чехия) – 39,2 (0)

11. Филипп Хорн (Германия) – 39,3 (2)

12. Мартин Понсилуома (Швеция) – 44,2 (3)

13. Теро Сеппяля (Финляндия) – 49,8 (1)...

21. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.16,6 (3)...

25. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.27,8 (3)...

28. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.30,9 (4)

Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoАндрей Расторгуев
logoЙоханнес Кюн
logoНиклас Хартвег
logoАнтонин Гигонна
logoМартин Понсилуома
logoДмитрий Пидручный
logoЮстус Штрелов
logoСимон Эдер
logoФилипп Хорн
logoЭмильен Клод
logoТарьей Бо
logoЙоханнес Бо
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoФабьен Клод
logoТоммазо Джакомель
logoЯков Фак
logoКентен Фийон-Майе
logoСебастьян Самуэльссон
logoФлоран Клод
logoЭндре Стремсхайм
logoВебьорн Сорум
logoЭмильен Жаклен
logoФилипп Наврат
logoЭрик Перро
logoсборная Швеции
logoДавид Цобель
logoсборная Италии по биатлону
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logoМартин Ульдал
logoсборная Словении
logoВитеслав Хорниг
logoЙонаш Маречек
logoсборная Финляндии
logoТеро Сеппяля
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