Йоханнес Бо – Тарьею, который завершит карьеру в конце сезона: «Брат, ты MVP биатлона. Давай вместе насладимся последними гонками!»
Сегодня 36-летний норвежский биатлонист Тарьей Бо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Антхольце. После гонки он объявил об уходе из спорта по окончании сезона.
«Поздравляю, брат, ты MVP биатлона 🐐
Давай вместе насладимся последними гонками!🤝» – написал в инстаграме Йоханнес, который на прошлой неделе тоже объявил о завершении карьеры в конце сезона.
MVP расшифровывается как «most valuable player» («самый ценный игрок»), а эмодзи козла ассоциируется с аббревиатурой GOAT – «greatest of all time» («величайший на все времена»).
«Мы продолжаем удивлять. Что может быть лучше, чем сначала выиграть гонку, а затем объявить об уходе? Это красиво», – цитирует Йоханнеса сайт VG.
Тарьей – трехкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира. В сезоне-2010/11 он становился обладателем Большого хрустального глобуса.
Тарьей Бо уходит вслед за братом: объявил об этом в слезах после победы
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