Йоханнес Бо – Тарьею, который завершит карьеру в конце сезона: «Брат, ты MVP биатлона. Давай вместе насладимся последними гонками!»

Йоханнес Бо отреагировал на решение брата Тарьея завершить карьеру.

Сегодня 36-летний норвежский биатлонист Тарьей Бо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Антхольце. После гонки он объявил об уходе из спорта по окончании сезона.

«Поздравляю, брат, ты MVP биатлона 🐐

Давай вместе насладимся последними гонками!🤝» – написал в инстаграме Йоханнес, который на прошлой неделе тоже объявил о завершении карьеры в конце сезона.

MVP расшифровывается как «most valuable player» («самый ценный игрок»), а эмодзи козла ассоциируется с аббревиатурой GOAT – «greatest of all time» («величайший на все времена»).

«Мы продолжаем удивлять. Что может быть лучше, чем сначала выиграть гонку, а затем объявить об уходе? Это красиво», – цитирует Йоханнеса сайт VG.

Тарьей – трехкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира. В сезоне-2010/11 он становился обладателем Большого хрустального глобуса.

Тарьей Бо уходит вслед за братом: объявил об этом в слезах после победы