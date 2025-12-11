  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Гендиректор «Серика» о жалобе Юрана на задержки зарплаты: «Клуб переживает финансовые трудности, но мы скоро все уладим. Надеемся заключить спонсорское соглашение»
Гендиректор «Серика» о жалобе Юрана на задержки зарплаты: «Клуб переживает финансовые трудности, но мы скоро все уладим. Надеемся заключить спонсорское соглашение»

В «Серике» ответили на жалобу Юрана на задержки зарплаты.

Генеральный директор «Серик Беледиеспор» Барыш Гючлу отреагировал на жалобы бывшего главного тренера клуба Сергея Юрана и экс-футболиста команды Дмитрия Тихого в ФИФА из-за долгов по зарплате со стороны турецкого клуба.

«Я очень уважаю Сергея. Но это правда, что наш клуб сейчас переживает финансовые трудности. Мы скоро все уладим.

Надеемся заключить спонсорское соглашение и урегулировать этот вопрос», – сказал Гючлу. 

Юран о долгах «Серика»: «Надо подавать иск. Берковский и Гоцук обратятся в ФИФА, могут выплатить зарплату по страховке. В России такого нет – игроки и персонал «Химок» ничего не получат»

Тихий про «Серик Беледиеспор»: «Ни одной зарплаты так и не выплатили, на связь никто не выходил. Обратился в ФИФА с просьбой разобраться и принять меры»

