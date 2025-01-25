Кучеров набрал 1+2 с «Чикаго» и сократил отставание от Маккиннона и Драйзайтля в гонке бомбардиров НХЛ – 73 очка против 75 и 74

Никита Кучеров набрал 1+2 с «Чикаго» и приблизился к лидерам гонки бомбардиров.

Форвард «Тампы » забил в овертайме и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Блэкхокс» (4:3 ОТ). Его признали первой звездой встречи.

В активе 31-летнего россиянина стало 73 (23+50) очка в 45 играх в текущем сезоне при полезности «+10». Текущая результативная серия – 11 матчей (6+13 на отрезке).

Он сократил отставание от лидеров в гонке бомбардиров НХЛ, где на первом месте идет форвард «Колорадо » Нэтан Маккиннон с 75 баллами в 49 играх, на втором – форвард «Эдмонтона » Леон Драйзайтль с 74 в 48.

Сегодня Кучеров (25:05, 3:11 – в большинстве), набравший все очки при численном преимуществе своей команды, завершил игру с полезностью «минус 2».

В его активе 2 броска в створ и попадание в штангу (всего бросков не в створ – 3). Также нападающий сделал 1 перехват и получил малый штраф.