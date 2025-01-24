Аморим разочарован бездействием «МЮ» на рынке. Тренер, возможно, не был полностью осведомлен о финансовых проблемах клуба (MEN)
Об этом сообщает Manchester Evening News.
Источники предположили, что Рубен Аморим не был полностью осведомлен о финансовых проблемах манкунианского клуба, когда согласился занять пост главного тренера.
В то же время источники в «Манчестер Юнайтед» это отрицают и настаивают на том, что португальскому специалисту была предоставлена полная и прозрачная информация о финансовых реалиях клуба.
Амориму объяснили, что времена, когда каждое лето тратилось более 200 миллионов фунтов, прошли.
Ранее появилась информация, что клубу предстоит выплатить 319 миллионов фунтов в качестве трансферных платежей за уже подписанных футболистов.
На данный момент манкунианцы занимают 13-е место в турнирной таблице АПЛ. В прошлом туре команда проиграла «Брайтону» (1:3).
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