Аморим разочарован бездействием «МЮ» на рынке. Тренер, возможно, не был полностью осведомлен о финансовых проблемах клуба (MEN)

Рубен Аморим разочарован бездействием «Манчестер Юнайтед» на рынке трансферов.

Об этом сообщает Manchester Evening News.

Источники предположили, что Рубен Аморим не был полностью осведомлен о финансовых проблемах манкунианского клуба, когда согласился занять пост главного тренера.

В то же время источники в «Манчестер Юнайтед » это отрицают и настаивают на том, что португальскому специалисту была предоставлена полная и прозрачная информация о финансовых реалиях клуба.

Амориму объяснили, что времена, когда каждое лето тратилось более 200 миллионов фунтов, прошли.

Ранее появилась информация , что клубу предстоит выплатить 319 миллионов фунтов в качестве трансферных платежей за уже подписанных футболистов.

На данный момент манкунианцы занимают 13-е место в турнирной таблице АПЛ . В прошлом туре команда проиграла «Брайтону» (1:3).