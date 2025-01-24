«Земля плоская. Пока не покажут, как изгибается вода в океанах, невозможно поверить в обратное. Вас обманывают с рождения. Правда выйдет наружу». Глава «Москардо» Повес о планете

Хави Повес высказал уверенность в том, что Земля плоская.

Ранее бывший футболист, а ныне президент и тренер «Москардо» из 4-го дивизиона Испании уже публично поддерживал теорию плоской Земли. Будучи президентом клуба «Мостолес Баломпье», он переименовал его в ФК «Плоская Земля» (Flat Earth FC – Спортс’‘).

«Мне стоит продолжать утверждать, что Земля плоская? До тех пор, пока мне не докажут сферичность или кривизну горизонта, невозможно [поверить в обратное]. Пока они не продемонстрируют, как изгибается вода в океанах, это невозможно.

Земля плоская, без каких-либо сомнений. Вы можете сказать, что я псих, но пройдут годы, и в конце концов правда выйдет наружу. Вас обманывают с тех пор, как вы появились на свет... Вы слегка оболванены.

Если Земля плоская, есть ли у нее конец? Они не пустят вас в Антарктиду...» – заявил Повес.