Рэтклиффа не беспокоит, что игроки могут потерять веру в Аморима после слов о худшей команде в истории «МЮ». Совладелец клуба уверен, что футболисты понимают желание тренера побеждать

Джим Рэтклифф не переживает из-за слов Рубена Аморима.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед » после поражения от «Брайтона» назвал нынешнюю команду худшей в истории клуба.

По сведениям The Guardian, совладелец «МЮ» не беспокоится насчет того, что футболисты могут потерять веру в недавно назначенного тренера после таких заявлений. Также он не думает, что слова повлияют на игру манкунианцев.

Рэтклифф думает, что футболисты понимают: Аморим горит желанием побеждать и может быть вспыльчив. Есть уверенность, что об этом инциденте скоро забудут.

Каррагер о словах Аморима про худшую команду в истории «МЮ»: «Одна из самых странных и нелепых вещей, которые я слышал от тренера. Не знаю, что он выигрывает от этого»