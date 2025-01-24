Рэтклиффа не беспокоит, что игроки могут потерять веру в Аморима после слов о худшей команде в истории «МЮ». Совладелец клуба уверен, что футболисты понимают желание тренера побеждать
Джим Рэтклифф не переживает из-за слов Рубена Аморима.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Брайтона» назвал нынешнюю команду худшей в истории клуба.
По сведениям The Guardian, совладелец «МЮ» не беспокоится насчет того, что футболисты могут потерять веру в недавно назначенного тренера после таких заявлений. Также он не думает, что слова повлияют на игру манкунианцев.
Рэтклифф думает, что футболисты понимают: Аморим горит желанием побеждать и может быть вспыльчив. Есть уверенность, что об этом инциденте скоро забудут.
Каррагер о словах Аморима про худшую команду в истории «МЮ»: «Одна из самых странных и нелепых вещей, которые я слышал от тренера. Не знаю, что он выигрывает от этого»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Guardian
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