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КХЛ. «Ак Барс» проиграл «Сибири», «Автомобилист» обыграл «Ладу»

Сегодня прошли очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
результаты матчей
logoСибирь
logoАвтомобилист
logoАк Барс
logoЛада
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