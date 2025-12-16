  • Спортс
  • Жирков о работе тренером: «Никуда не зовут, не могу же я сам устроиться. Может, с «Детройта» наберут»
Бывший защитник ЦСКА, «Челси», «Зенита» и сборной России Юрий Жирков заявил, что не получает предложений по работе, хотя имеет тренерскую лицензию.

«Отучился на тренерские категории «А» и «B». Пока серьезных планов по работе нет, никуда не зовут.

Не могу же я сам устроиться. Может, с «Детройта» наберут», – сказал Жирков смеясь.

Ранее Юрий рассказывал, что болеет за клуб НХЛ «Детройт»: «Жалко, что не сфоткался с Дацюком в свое время».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
