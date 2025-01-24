Глава «Москардо» Повес считает, что человечество не было на Луне: «Это было невозможно в 1969-м и невозможно сегодня. Очень большая ложь, есть сотни доказательств»
Хави Повес сомневается, что человечество было на Луне.
«Дело не в том, что я не верю, что человек был на Луне... Просто это невозможно.
В 1969 году это было невозможно, невозможно это и сегодня.
Существуют сотни доказательств, которые показывают, что все это заблуждение и очень большая ложь», – сказал Хави Повес, бывший футболист, а ныне президент и тренер клуба «Москардо» из 4-го дивизиона Испании.
«Земля плоская. Пока не покажут, как изгибается вода в океанах, невозможно поверить в обратное. Вас обманывают с рождения. Правда выйдет наружу». Глава «Москардо» Повес о планете
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
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