Хави Повес сомневается, что человечество было на Луне.

«Дело не в том, что я не верю, что человек был на Луне... Просто это невозможно.

В 1969 году это было невозможно, невозможно это и сегодня.

Существуют сотни доказательств, которые показывают, что все это заблуждение и очень большая ложь», – сказал Хави Повес, бывший футболист, а ныне президент и тренер клуба «Москардо» из 4-го дивизиона Испании.

«Земля плоская. Пока не покажут, как изгибается вода в океанах, невозможно поверить в обратное. Вас обманывают с рождения. Правда выйдет наружу». Глава «Москардо» Повес о планете