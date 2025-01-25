Мичков против «Айлендерс»: 2-й подряд матч без очков, 2 броска и 1 хит за 15:42. У него 34 балла в 48 играх в сезоне

Матвей Мичков остался без очков в матче с «Айлендерс».

Форвард «Филадельфии» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ против клуба с Лонг-Айленда.

В активе 20-летнего россиянина 34 (14+20) очка в 48 играх в текущем сезоне при полезности «минус 13» и среднем времени на льду 16:14.

Он занимает 3-е место в гонке бомбардиров среди новичков – впереди защитник «Монреаля » Лэйн Хатсон (39 баллов в 48 играх, 3+36, «минус 12», 22:37) и форвард «Сан-Хосе » Макклин Селебрини (35 в 39, 15+20, «минус 19», 19:35).

Сегодня Матвей (15:42, 0:39 – в большинстве, «0») дважды бросил в створ и применил 1 силовой прием. Еще 2 его броска были заблокированы.