Елизавета Худайбердиева: «Многие фигуристы – омерзительные инфантилы, не имеющие навыка уважать соперников»
«Знаете, в чем проблема фигурного катания и его токсичности? В грандиозности нарциссизма, узколобости, ограниченности взглядов и полного отсутствия воспитания.
Так легче жить. В розовых мечтах о том, что все вокруг глупцы, дураки и меркантильные сумасшедшие, а ты самый умный, пушистый, творческий и настоящий спортсмен.
Наверное, если к четверти века развития в твоей жизни из проблем – комфортно поесть, а из ответственности – приехать с утра на тренировку, – это понятно. Еду, правда, надо на что-то купить, хранить у себя в холодильнике, который будет стоять в оплаченной квартире. Тогда и парить надо льдом проще.
Оказывается, многие фигуристы – омерзительные инфантилы, не имеющие навыка уважать соперников (хотя бы на людях) с диапазоном эмпатии как у зубочистки. Для общества будет полезнее, если такие люди продолжат открывать рот строго у стоматолога.
P. S. Я никогда не буду молчать, если вы публично открываете свое безосновательное невежество к моему близкому человеку.
Всем добра», – написала Худайбердиева.
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