Сауль: «Фламенго» больше «Реала». У «Мадрида» нет болельщиков, ты приходишь на стадион и ничего не чувствуешь. А на «Маракане» всегда полные трибуны»

Сауль: у «Реала» нет болельщиков.

Экс-полузащитник «Атлетико » Сауль, ныне выступающий за «Фламенго», сравнил бразильский клуб с «Реалом».

– Если проводить параллель, «Фламенго» – это как «Реал Мадрид»?

– Даже больше, чем «Реал». На самом деле у «Реала» нет болельщиков. «Реал» известен, да – благодаря своим победам, его знают во всем мире, поэтому у него много поклонников. Но когда приходишь на стадион, ты не чувствуешь ничего.

А вот приходишь на «Маракану», культовый стадион, и он всегда полон. На выезде трибуны тоже заполнены болельщиками «Фламенго ».

Недавно мы играли против «Спорт Ресифи», и нас отправили на другой стадион, потому что иначе наши болельщики просто не поместились бы. И это при том, что перелет занимает три с половиной часа. Приезжаешь в Лиму – и наши болельщики заполняют стадион на 100%. А потом смотришь – болельщики «Палмейраса» так не заполняют… И думаешь: «Вот это настоящие болельщики», – сказал Сауль .