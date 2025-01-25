Деанджело должен пройти обязательный драфт отказов в НХЛ. Если экс-защитника СКА никто не заберет, он сможет сыграть за «Айлендерс»
Энтони Деанджело должен пройти обязательный драфт отказов в НХЛ.
Ранее стало известно, что 29-летний игрок подписал контракт с «Айлендерс» до конца сезона с зарплатой 775 тысяч долларов.
Американец начал текущий сезон в Фонбет Чемпионате КХЛ, где выступал за СКА. Как игрок, перешедший в клуб НХЛ по ходу сезона из европейской лиги, он должен пройти обязательный драфт отказов.
Если другие клубы лиги не заинтересуются Деанджело, то он официально станет игроком «Айлендерс».
Напомним, что в 2011 году клуб с Лонг-Айленда сам воспользовался этим пунктом регламента и забрал с обязательного драфта отказов вратаря Евгения Набокова, подписавшего контракт с «Детройтом» после ухода из СКА.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Hockey News
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