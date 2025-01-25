Деанджело должен пройти обязательный драфт отказов в НХЛ. Если экс-защитника СКА никто не заберет, он сможет сыграть за «Айлендерс»

Энтони Деанджело должен пройти обязательный драфт отказов в НХЛ.

Ранее стало известно, что 29-летний игрок подписал контракт с «Айлендерс» до конца сезона с зарплатой 775 тысяч долларов.

Американец начал текущий сезон в Фонбет Чемпионате КХЛ, где выступал за СКА . Как игрок, перешедший в клуб НХЛ по ходу сезона из европейской лиги, он должен пройти обязательный драфт отказов.

Если другие клубы лиги не заинтересуются Деанджело , то он официально станет игроком «Айлендерс ».

Напомним, что в 2011 году клуб с Лонг-Айленда сам воспользовался этим пунктом регламента и забрал с обязательного драфта отказов вратаря Евгения Набокова , подписавшего контракт с «Детройтом» после ухода из СКА.