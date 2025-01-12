Мирра Андреева вышла во второй круг Australian Open
Мирра Андреева с победы стартовала на Australian Open.
В первом круге 15-я ракетка мира обыграла Мари Бузкову – 6:3, 6:3.
17-летняя Андреева второй раз выступает на Australian Open. В прошлом году она добралась до 1/8 финала.
В целом Андреева восьмой раз играет в основной сетке взрослого турнира «Большого шлема» и седьмой раз прошла первый круг. Стартовый матч на ТБШ она проиграла только на «Уимблдоне»-2024.
Дальше Андреева встретится с Магдой Линетт или Моюкой Учиджимой.
Опубликовал: Павел Ниткин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем