Мирра Андреева вышла во второй круг Australian Open

Мирра Андреева с победы стартовала на Australian Open.

В первом круге 15-я ракетка мира обыграла Мари Бузкову – 6:3, 6:3.

17-летняя Андреева второй раз выступает на Australian Open . В прошлом году она добралась до 1/8 финала.

В целом Андреева восьмой раз играет в основной сетке взрослого турнира «Большого шлема» и седьмой раз прошла первый круг. Стартовый матч на ТБШ она проиграла только на «Уимблдоне »-2024.

Дальше Андреева встретится с Магдой Линетт или Моюкой Учиджимой.