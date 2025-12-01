«Рома» уступила «Наполи» – 0:1, Нерес забил с паса Хейлунда. У команды Конте три победы подряд

«Наполи» обыграл «Рому».

«Наполи » в гостях победил «Рому» (1:0) в 13-м туре Серии А.

Матч проходил в Риме на Олимпийском стадионе.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 36-й минуте счет открыл вингер гостей Давид Нерес с паса форварда Расмуса Хейлунда . Больше команды не забили голов.

«Наполи » под руководством Антонио Конте выиграл третий матч подряд – команда набрала 28 очков в Серии А и по дополнительным показателям уступает лидирующему «Милану». У «Ромы» на 1 балл меньше, римляне идут четвертыми.

Таблица Серии А

Статистика Серии А