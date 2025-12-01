Матч окончен
«Рома» уступила «Наполи» – 0:1, Нерес забил с паса Хейлунда. У команды Конте три победы подряд
«Наполи» обыграл «Рому».
«Наполи» в гостях победил «Рому» (1:0) в 13-м туре Серии А.
Матч проходил в Риме на Олимпийском стадионе.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 36-й минуте счет открыл вингер гостей Давид Нерес с паса форварда Расмуса Хейлунда. Больше команды не забили голов.
«Наполи» под руководством Антонио Конте выиграл третий матч подряд – команда набрала 28 очков в Серии А и по дополнительным показателям уступает лидирующему «Милану». У «Ромы» на 1 балл меньше, римляне идут четвертыми.
Серия А Италия. 13 тур
30 ноября 19:45, Олимпийский стадион
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости