Мичков забил «Анахайму», прервав серию из 5 игр без очков. У него 13+17 в 41 матче в сезоне
Матвей Мичков забил «Анахайму», прервав серию из 5 игр без очков.
Форвард «Филадельфии» отличился в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Дакс» (6:0).
В активе 20-летнего россиянина стало 30 (13+17) очков в 41 игре в дебютном сезоне в лиге при полезности «минус 12».
Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров среди новичков, уступая 2 балла защитнику «Монреаля» Лэйну Хатсону (32 очка в 42 играх, 3+29, «минус 7»).
Сегодня Мичков (15:57, 3:51 – в большинстве, «0») реализовал 1 бросок в створ из 4 и допустил 1 потерю. В начале третьего периода Матвей получил малый штраф за стычку с защитником «Анахайма» Радко Гудасом.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем