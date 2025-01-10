Кубок мира. Гонка преследования. Боте стартует 1-й, Киркеэйде – 2-й, Брезаз-Буше – 4-й, Жанмонно – 7-й, Симон – 12-й, Тандревольд – 15-й, Пройс – 28-й
Кубок мира по биатлону-2024/25
4-й этап
Оберхоф, Германия
Женщины
Гонка преследования
Начало – 14:30 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.
Старт-лист
1. Пола Боте (Франция)
2. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 0,31
3. Милена Тодорова (Болгария) – 0,35
4. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 0,40
5. Суви Минккинен (Финляндия) – 0,48
6. Осеан Мишлон (Франция) – 0,50
7. Лу Жанмонно (Франция) – 0,53
8. Соня Лейнамо (Финляндия) – 0,54
9. Юлия Таннхаймер (Германия) – 0,56
10. Селина Гротиан (Германия) – 0,59
11. Жанна Ришар (Франция) – 1,05
12. Жюлия Симон (Франция) – 1,08
13. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1,12
14. Юлия Джима (Украина) – 1,16
15. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 1,18...
19. Доротея Вирер (Италия) – 1,37...
21. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1,48
22. Анамария Лампич (Словения) – 1,51
23. Венла Лехтонен (Финляндия) – 1,53...
26. Ида Лиен (Норвегия) – 1,58...
28. Франциска Пройс (Германия) – 2,00
29. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 2,07...
31. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 2,11...
37. Эльвира Оберг (Швеция) – 2,21...
55. Ханна Оберг (Швеция) – 3,15
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