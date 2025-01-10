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Кубок мира. Гонка преследования. Боте стартует 1-й, Киркеэйде – 2-й, Брезаз-Буше – 4-й, Жанмонно – 7-й, Симон – 12-й, Тандревольд – 15-й, Пройс – 28-й

Боте, Пройс и Симон выступят в гонке преследования на Кубке мира в Оберхофе.

Кубок мира по биатлону-2024/25

4-й этап

Оберхоф, Германия

Женщины

Гонка преследования

Начало – 14:30 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.

Старт-лист

1. Пола Боте (Франция)

2. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 0,31

3. Милена Тодорова (Болгария) – 0,35

4. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 0,40

5. Суви Минккинен (Финляндия) – 0,48

6. Осеан Мишлон (Франция) – 0,50

7. Лу Жанмонно (Франция) – 0,53

8. Соня Лейнамо (Финляндия) – 0,54

9. Юлия Таннхаймер (Германия) – 0,56

10. Селина Гротиан (Германия) – 0,59

11. Жанна Ришар (Франция) – 1,05

12. Жюлия Симон (Франция) – 1,08

13. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1,12

14. Юлия Джима (Украина) – 1,16

15. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 1,18...

19. Доротея Вирер (Италия) – 1,37...

21. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1,48

22. Анамария Лампич (Словения) – 1,51

23. Венла Лехтонен (Финляндия) – 1,53...

26. Ида Лиен (Норвегия) – 1,58...

28. Франциска Пройс (Германия) – 2,00

29. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 2,07...

31. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 2,11...

37. Эльвира Оберг (Швеция) – 2,21...

55. Ханна Оберг (Швеция) – 3,15

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoВенла Лехтонен
logoСуви Минккинен
гонка преследования (жен)
logoсборная Болгарии жен
logoсборная Австрии жен
logoХанна Оберг
logoИда Лиен
logoКаролине Кноттен
logoКубок мира по биатлону
logoЖанна Ришар
logoЭльвира Оберг
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logoЛиза Тереза Хаузер
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logoЖюлия Симон
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logoОсеан Мишлон
logoСелина Гротиан
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoМилена Тодорова
logoЮлия Джима
logoЮлия Таннхаймер
logoФранциска Пройс
logoсборная Финляндии жен
logoМарен Киркеэйде
logoЛу Жанмонно
logoДоротея Вирер
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
logoсборная Швейцарии жен
logoсборная Норвегии жен
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