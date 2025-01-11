«Торино» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 20:00

«Ювентус» и «Торино» сойдутся в туринском дерби в 20-м туре Серии А.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». Таблица Серии А Статистика Серии А