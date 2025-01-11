«ПСЖ» и Хвича согласовали контракт на 5 лет – зарплата грузина вырастет в 4-5 раз. Переговоры с «Наполи» продолжаются

Хвича Кварацхелия согласовал контракт с «ПСЖ».

Сегодня главный тренер «Наполи» Антонио Конте сообщил , что грузинский вингер попросил продать его.

По информации Фабрицио Романо, парижский клуб уже согласовал все детали пятилетнего соглашения с Кварацхелией. Зарплата игрока будет выше нынешней (1,6 млн евро после налогов) в 4-5 раз.

«ПСЖ » и «Наполи » продолжают переговоры. Новая встреча состоится на следующей неделе.

В текущем сезоне Серии А Хвича провел 17 матчей, отличившись 5 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь .