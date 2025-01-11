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«ПСЖ» и Хвича согласовали контракт на 5 лет – зарплата грузина вырастет в 4-5 раз. Переговоры с «Наполи» продолжаются

Хвича Кварацхелия согласовал контракт с «ПСЖ».

Сегодня главный тренер «Наполи» Антонио Конте сообщил, что грузинский вингер попросил продать его. 

По информации Фабрицио Романо, парижский клуб уже согласовал все детали пятилетнего соглашения с Кварацхелией. Зарплата игрока будет выше нынешней (1,6 млн евро после налогов) в 4-5 раз. 

«ПСЖ» и «Наполи» продолжают переговоры. Новая встреча состоится на следующей неделе. 

В текущем сезоне Серии А Хвича провел 17 матчей, отличившись 5 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoлига 1 Франция
logoНаполи
logoсерия А Италия
logoХвича Кварацхелия
logoПСЖ
возможные трансферы
деньги
logoСборная Грузии по футболу
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