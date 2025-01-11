«Интеру» интересен Доннарумма. Миланцы могут попытаться подписать вратаря «ПСЖ» летом

Джанлуиджи Доннарумма может вернуться в Серию А.

По информации Sky Sport, интерес к вратарю «ПСЖ» проявляет «Интер ».

Миланский клуб может попытаться подписать Джанлуиджи летом, если тот решит не продлевать контракт с парижанами и сменить команду.

Напомним, Доннарумма начинал профессиональную карьеру в «Милане». Он выступал за основную команду «россонери» с 2015 по 2021 год, после чего бесплатно перешел в «ПСЖ ».

В составе французской команды голкипер провел 132 матча, 45 из них – на ноль. Его контракт действует до 2026 года.