«Интеру» интересен Доннарумма. Миланцы могут попытаться подписать вратаря «ПСЖ» летом
Джанлуиджи Доннарумма может вернуться в Серию А.
По информации Sky Sport, интерес к вратарю «ПСЖ» проявляет «Интер».
Миланский клуб может попытаться подписать Джанлуиджи летом, если тот решит не продлевать контракт с парижанами и сменить команду.
Напомним, Доннарумма начинал профессиональную карьеру в «Милане». Он выступал за основную команду «россонери» с 2015 по 2021 год, после чего бесплатно перешел в «ПСЖ».
В составе французской команды голкипер провел 132 матча, 45 из них – на ноль. Его контракт действует до 2026 года.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sport
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