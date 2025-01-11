«Эвертон» объявил о возвращении Мойеса. Команда идет 16-й в АПЛ
Дэвид Мойес возглавил «Эвертон».
61-летний специалист вернулся в команду, которую тренировал с 2002 по 2013 год.
Первым матчем «Эвертона» при Мойесе станет игра против «Астон Виллы» 15 января.
Ранее «Эвертон» уволил Шона Дайча, команда идет на 16-м месте в АПЛ после 19 игр. В 5 последних матчах побед нет.
«Эвертон» уволил Дайча – за 3 часа до матча! Дело не только в плохом результате
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Эвертона»
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