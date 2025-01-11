«Эвертон» объявил о возвращении Мойеса. Команда идет 16-й в АПЛ

Дэвид Мойес возглавил «Эвертон».

61-летний специалист вернулся в команду, которую тренировал с 2002 по 2013 год.

Первым матчем «Эвертона » при Мойесе станет игра против «Астон Виллы» 15 января.

Ранее «Эвертон» уволил Шона Дайча, команда идет на 16-м месте в АПЛ после 19 игр. В 5 последних матчах побед нет .

«Эвертон» уволил Дайча – за 3 часа до матча! Дело не только в плохом результате