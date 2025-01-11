9

«Эвертон» объявил о возвращении Мойеса. Команда идет 16-й в АПЛ

Дэвид Мойес возглавил «Эвертон».

61-летний специалист вернулся в команду, которую тренировал с 2002 по 2013 год. 

Первым матчем «Эвертона» при Мойесе станет игра против «Астон Виллы» 15 января.

Ранее «Эвертон» уволил Шона Дайча, команда идет на 16-м месте в АПЛ после 19 игр. В 5 последних матчах побед нет.

«Эвертон» уволил Дайча – за 3 часа до матча! Дело не только в плохом результате

Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Эвертона»
logoДэвид Мойес
logoЭвертон
logoпремьер-лига Англия
трансферы
logoШон Дайч
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мойес вернется в «Эвертон» – объявят завтра. Тренер подпишет контракт до 2027-го, первая игра – против «Астон Виллы» в среду
58вчера, 19:21
«Эвертон» уволил Дайча – за 3 часа до матча! Дело не только в плохом результате
40вчера, 09:25
Мойес стал безоговорочным фаворитом на назначение в «Эвертон» после увольнения Дайча. Моуринью – 2-й у букмекеров
4вчера, 07:33
Рекомендуем
Главные новости
Быстров о договорняках: «Дико, когда молодых пацанов убирают, а организаторов не трогают. Если никого не сажают, значит, это разрешено в России»
через 1 минуту
Мостовой про Батракова: «Не думаю, что его захочет хорошая команда в Европе. А узнают еще, какая зарплата, так вообще посмеются и развернутся сразу»
511 минут назад
Ищем аккаунт-менеджера, который будет запускать рекламные активации в коммерческих отделах проектов Казахстан и Бомбардир. Откликайтесь на вакансию!
23 минуты назадВакансия
«Ман Сити» надеется заключить сделку по Мармушу на следующей неделе. Пеп видит в форварде «Айнтрахта» идеальную замену Альваресу
1426 минут назад
«Интеру» интересен Доннарумма. Миланцы могут попытаться подписать вратаря «ПСЖ» летом
3152 минуты назад
Ольмо и Виктора удалили из FC 25, несмотря на разрешение зарегистрировать игроков
353 минуты назадИгры
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Торино», «Милан» примет «Кальяри», «Аталанта» в гостях у «Удинезе»
9сегодня, 08:15
Бензема о том, что сказал Винисиусу: «Ты лучший в мире и однажды выиграешь «Золотой мяч». Не снижай своей интенсивности»
35сегодня, 08:13
«Европа без нас не страдает». Быстров не верит в возвращение России в еврокубки в 2025-м
19сегодня, 08:12
Чемпионат Германии. «Бавария» против «Боруссии» Менхенгладбах, «Айнтрахт» в гостях у «Санкт-Паули»
31сегодня, 08:10
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Тарханов: «Вряд ли Угальде интересуются топ-клубы Европы, РПЛ редко кто смотрит. Это раздувают агенты, чтобы продлить контракт со «Спартаком» на улучшенных условиях»
28 минут назад
Глава Федерации футбола Колумбии: «Хотели бы сыграть с Россией, но нам никто этого не предложил. На 2025-й у нас уже запланированы соперники»
218 минут назад
Кубок португальской лиги. Финал. «Спортинг» против «Бенфики». Спортс’’ покажет матч в прямом эфире, начало – в 22:45
25 минут назад
«Рома» отдала Ле Фе в аренду «Сандерленду» с обязательным выкупом за 23-24 млн евро в случае выхода в АПЛ
138 минут назадФото
Роберт Левандовски: «Барса» была очень хороша в начале сезона. Может, хорошо, что спад случился в декабре, и мы сможем извлечь уроки на будущее»
639 минут назад
«Слишкович – футбольный человек, с ним мы можем остаться в РПЛ». Капитан «Оренбурга» Малых о тренере
751 минуту назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Орубой», «Аль-Иттихад» Бензема – с «Аль-Фейхой»
13сегодня, 08:00
Чемпионат Франции. «Марсель» в гостях у «Ренна», «Лион» против «Бреста», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Сент-Этьеном» в воскресенье
7сегодня, 07:55
«Милан» – «Кальяри». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
1сегодня, 07:55
«Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
3сегодня, 07:35
Рекомендуем