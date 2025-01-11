Ротенберг о Деанджело: «В СКА нет звезд, у нас команда – звезда. Только хоккейные причины: выполнение игрового задания, уважение к к команде. Надо смотреть, как игрок выполняет работу»

Роман Ротенберг оценил игру Энтони Деанджело в последних матчах СКА.

Петербургский клуб на выезде проиграл «Динамо » (4:5) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Защитник СКА Деанджело не вышел на лед в третьем периоде встречи.

– Вы на флеш-интервью ответили на вопрос, почему Тони Деанджело не было в третьем периоде. Сказали, что это какая-то хоккейная ситуация. Можете все-таки приоткрыть, вы были недовольны тем, как он действовал?

– Хоккейная ситуация. Тони ничем не отличается от других наших игроков. Мы команда. Он не играл, здесь нет никаких секретов.

– Позвольте еще про Тони Деанджело. У него очень хорошие статистические показатели. Редко бывает так, что игрок вообще не выходит на лавку на третий период без видимых на то причин. Все-таки это конец терпению в определенных...

– Мне этот вопрос задают четвертый раз сегодня. Я хочу еще раз ответить, ответ не меняется. У нас в команде все равны. Все равны. Командная работа.

Личная статистика – это результат командной работы. Личный вклад каждого, коллективный труд. У нас нет звезд в команде, у нас команда – звезда.

Здесь нет никаких особенных причин в невыходе Тони. Есть только хоккейные причины. Выполнение игрового задания, уважение к партнеру, уважение к команде, уважение друг к другу.

У нас были игроки, наверное, я приводил пример: по 40 шайб забрасывали в сезоне. Но при этом с ними на льду мы пропускали 80. Не всегда нужно смотреть на личную статистику. Надо смотреть, как игрок выполняет работу.

Вот Паша Акользин, например, выполняет сумасшедшую работу, черновую работу на команду. Тем более, что он еще и забивает сейчас. И такие игроки нам нужны для побед. И дальше мы посмотрим, как будет.

Следующая игра, состав на матч – мы все обсудим. В четвертый раз отвечаю вам с уважением. Только хоккейные причины, командные причины. У нас команда. Все равны. Спасибо огромное, – сказал главный тренер СКА.