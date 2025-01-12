Подколзин набрал 1+1 с «Чикаго» и стал 1-й звездой матча. У него 16 очков и «+11» в 42 играх в сезоне

Василий Подколзин набрал 1+1 с «Чикаго» и стал 1-й звездой матча.

Форвард «Эдмонтона » забросил шайбу и сделал результативную передачу в игре с «Блэкхокс» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ .

На счету 23-летнего россиянина стало 16 (5+11) очков в 42 играх в текущем сезоне при полезности «+11».

Сегодня Подколзин (14:34, «+2») отметился 3 бросками в створ ворот, 2 блоками, 2 силовыми приемами и 2 перехватами.