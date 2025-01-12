Подколзин набрал 1+1 с «Чикаго» и стал 1-й звездой матча. У него 16 очков и «+11» в 42 играх в сезоне
Василий Подколзин набрал 1+1 с «Чикаго» и стал 1-й звездой матча.
Форвард «Эдмонтона» забросил шайбу и сделал результативную передачу в игре с «Блэкхокс» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
На счету 23-летнего россиянина стало 16 (5+11) очков в 42 играх в текущем сезоне при полезности «+11».
Сегодня Подколзин (14:34, «+2») отметился 3 бросками в створ ворот, 2 блоками, 2 силовыми приемами и 2 перехватами.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем