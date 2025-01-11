  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барсе» интересен Исак – его ценят выше, чем Дьокереша. Клуб следит за Леау, Луисом Диасом и Рэшфордом
29

«Барсе» интересен Исак – его ценят выше, чем Дьокереша. Клуб следит за Леау, Луисом Диасом и Рэшфордом

«Барселона» интересуется форвардом «Ньюкасла» Александером Исаком.

По данным Mundo Deportivo, среди форвардов Исак нравится каталонскому клубу больше всех. «Барса» ценит Исака выше, чем Виктора Дьокереша из «Спортинга».

«Барса» ищет атакующего футболиста, который, желательно, будет действовать с левого фланга, но при этом сможет атаковать и забивать.

Отмечается, что «Барселона» также следит за Рафаэлем ЛеауМилан»), Луисом ДиасомЛиверпуль») и Маркусом РэшфордомМанчестер Юнайтед»).

Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
возможные трансферы
logoБарселона
logoЛа Лига
logoАлександер Исак
logoпремьер-лига Англия
logoЛуис Диас
logoЛиверпуль
logoНьюкасл
logoМилан
logoМаркус Рэшфорд
logoРафаэл Леау
logoВиктор Дьокереш
logoсерия А Италия
logoМанчестер Юнайтед
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Месси и «Интер Майами» обсуждают продление контракта до конца 2026 года. В нем будет пункт об аренде в Европу во время межсезонья в МЛС (Marca)
61сегодня, 06:55
«Барселона» отклонила 1-е предложение «Ювентуса» и сообщила, что Араухо не продается. Каталонцы отпустят защитника лишь за 70 млн евро и если он сам попросит (Mundo Deportivo)
71вчера, 19:54
«Астон Вилла» хочет 100 млн евро за Дурана. «ПСЖ» готов включить в сделку Коло-Муани, «Барселона», «Реал», «Челси» и «Боруссия» тоже интересовались форвардом
23вчера, 19:40
Рафиньей и де Йонгом вновь интересуются саудовские клубы
18вчера, 18:43
Рекомендуем
Главные новости
Анри – главный кандидат на замену Тедеско в сборной Бельгии. Тен Хаг и ван Боммел тоже рассматриваются (Саша Тавольери)
33 минуты назад
«Спартак» может расторгнуть контракт с Селиховым в зимнее окно. Вратарь хочет больше играть
7 минут назад
Быстров о словах Федорищева про коррупцию в судействе: «Не назвал фамилии, оклеветал многих людей. Это лишь нанесло ущерб нашему футболу без всякой пользы»
621 минуту назад
Карло Анчелотти: «У клубного ТВ «Реала» есть право, как и у вас, высказывать мнение. Мансано – опытный арбитр» 
322 минуты назад
«Локомотив» опроверг слухи о реконструкции «РЖД Арены». Ранее в сети появились изображения возможного проекта
933 минуты назадФото
Илич знает об интересе «Спартака», но хочет остаться в Серии А. «Торино» не получал предложений по хавбеку (Sport24)
1044 минуты назад
Флик о матче с «Реалом»: «Класико в Суперкубке – это что-то фантастическое, победа может придать нам уверенности. «Мадрид» – одна из лучших команд мира»
1655 минут назад
Анчелотти о финале Суперкубка: «Барса» – исторический соперник, результат нельзя предсказать. «Реал» уверен в себе, с Беллингемом все в порядке»
6сегодня, 09:45
Быстров о договорняках: «Дико, когда молодых пацанов убирают, а организаторов не трогают. Если никого не сажают, значит, это разрешено в России»
15сегодня, 09:25
Мостовой про Батракова: «Не думаю, что его захочет хорошая команда в Европе. А узнают еще, какая зарплата, так вообще посмеются и развернутся сразу»
33сегодня, 09:12
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок португальской лиги. Финал. «Спортинг» против «Бенфики». Прямая трансляция на Спортсе’’ в 22:45, комментировать будут Лукомский и Юран
134 минуты назад
Воспитанник «Спартака» Крашевский перешел в «Пари НН», у красно-белых есть 20% от суммы перепродажи. Зарплата игрока – 500 тысяч рублей в месяц
356 минут назадФото
«Боруссии» интересен Инасиу. «Спортинг» хочет 35+ млн евро за защитника – это слишком дорого для дортмундцев
3сегодня, 09:41
Александр Тарханов: «Вряд ли Угальде интересуются топ-клубы Европы, РПЛ редко кто смотрит. Это раздувают агенты, чтобы продлить контракт со «Спартаком» на улучшенных условиях»
14сегодня, 09:15
Глава Федерации футбола Колумбии: «Хотели бы сыграть с Россией, но нам никто не предложил. На 2025-й уже запланированы соперники»
2сегодня, 09:05
«Рома» отдала Ле Фе в аренду «Сандерленду» с обязательным выкупом за 23-24 млн евро в случае выхода в АПЛ
4сегодня, 08:45Фото
Роберт Левандовски: «Барса» была очень хороша в начале сезона. Может, хорошо, что спад случился в декабре, и мы сможем извлечь уроки на будущее»
6сегодня, 08:44
«Слишкович – футбольный человек, с ним мы можем остаться в РПЛ». Капитан «Оренбурга» Малых о тренере
12сегодня, 08:32
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Орубой», «Аль-Иттихад» Бензема – с «Аль-Фейхой»
13сегодня, 08:00
Чемпионат Франции. «Марсель» в гостях у «Ренна», «Лион» против «Бреста», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Сент-Этьеном» в воскресенье
7сегодня, 07:55
Рекомендуем