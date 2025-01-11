«Барсе» интересен Исак – его ценят выше, чем Дьокереша. Клуб следит за Леау, Луисом Диасом и Рэшфордом
«Барселона» интересуется форвардом «Ньюкасла» Александером Исаком.
По данным Mundo Deportivo, среди форвардов Исак нравится каталонскому клубу больше всех. «Барса» ценит Исака выше, чем Виктора Дьокереша из «Спортинга».
«Барса» ищет атакующего футболиста, который, желательно, будет действовать с левого фланга, но при этом сможет атаковать и забивать.
Отмечается, что «Барселона» также следит за Рафаэлем Леау («Милан»), Луисом Диасом («Ливерпуль») и Маркусом Рэшфордом («Манчестер Юнайтед»).
Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
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