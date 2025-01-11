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«Барселона» показала CSD, что вовремя направила документы о соответствии ФФП и регистрации Ольмо и Виктора. Ла Лига заявляла, что «блауграна» не успела. Совет по спорту будет разбираться

Опубликовано решение Высшего совета по спорту насчет Дани Ольмо и Пау Виктора.

CSD разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать в Ла Лиге обоих футболистов. Окончательное решение будет вынесено в течение трех месяцев. Вышеупомянутый орган рассматривает запрос «блауграны», который состоит из 52 страниц и 60 документов.

В решении говорится, что каталонцы предоставили документы, доказывающие, что клуб соответствовал финансовым правилам Ла Лиги по состоянию на 31 декабря 2024 года.

«Была ли документация отправлена в установленный срок и должно ли это повлечь продление лицензий, будет установлено при рассмотрении существа вопроса», – говорится в документе.

As подчеркивает, что сведения «Барселоны» и Ла Лиги касательно того, были ли документы направлены вовремя, расходятся. «Блауграна» 31 декабря в 20:15 объявила, что запросила разрешение на регистрацию Ольмо и Виктора. Спустя час Ла Лига сообщила прессе, что необходимых бумаг не предоставлено, и только 3 января уведомила, что клуб соответствует требованиям финансового контроля, хотя к тому моменту крайний срок регистрации уже прошел.

CSD предстоит определить, успела ли «Барселона» на самом деле направить все необходимые сведения. Высший совет по спорту запросил у Ла Лиги доказательства обратного – того, что «Барселона» формально не выполнила требований в части ФФП в соответствующий момент.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
logoДани Ольмо
logoБарселона
logoЛа Лига
logoПау Виктор
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