  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Абаскаль хотел бы вернуться в Россию: «Нигде не чувствовал себя так комфортно, как в Москве»
37

Абаскаль хотел бы вернуться в Россию: «Нигде не чувствовал себя так комфортно, как в Москве»

Гильермо Абаскаль заявил о желании вернуться в Россию.

Испанский тренер возглавлял «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024-го. 

«Как в Москве, я нигде так хорошо не работал, так комфортно я нигде себя не чувствовал, в том числе с профессиональной точки зрения.

Я бы хотел вернуться, возможно, это получится», – сказал Абаскаль

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ТАСС
logoпремьер-лига Россия
logoГильермо Абаскаль
logoСпартак
ТАСС
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гурцкая об Абаскале: «Думал, что будет королем мира после «Спартака», а оказалось, что он голый король. Будет потихоньку умирать как тренер»
369 января, 19:35
Александр Мостовой – о «диете» без комментариев про Абаскаля: «Пока не тянет, чувствую себя прекрасно»
109 января, 19:26Видео
Камоцци о худшем тренере в истории «Спартака»: «Витория, на втором месте Абаскаль»
559 января, 13:26
Гвардиола или Ротенберг? Валиева или Загитова? Самые популярные люди и команды на Спортсе’‘ в 2024-м
384 января, 10:10
Рекомендуем
Главные новости
«ПСЖ» и Хвича согласовали контракт на 5 лет – зарплата грузина вырастет в 4-5 раз. Переговоры с «Наполи» продолжаются
510 минут назад
Харри Кейн: «Уверен, что вторая часть моей карьеры будет богата на крупные трофеи. Меня не устраивает, что я отличаюсь только на индивидуальном уровне»
822 минуты назад
Чемпионат Германии. «Бавария» против «Боруссии» Менхенгладбах, «Айнтрахт» в гостях у «Санкт-Паули»
3323 минуты назадLive
Кубок Англии. 3-й раунд. «Ливерпуль» разгромил «Аккрингтон», «Челси» принимает «Моркэм», «Ман Сити» против «Солфорд Сити»
4246 минут назадLive
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Торино», «Милан» примет «Кальяри», «Аталанта» в гостях у «Удинезе»
953 минуты назадLive
Конте о Хвиче: «Он попросил «Наполи» продать его. Я расстроен, это как гром среди ясного неба. Надеялся убедить его в качестве проекта – не удалось»
3654 минуты назад
Анчелотти о матче с «Барсой» в Суперкубке после 0:4 в предыдущем класико: «Сезон продолжается. Это финал, и «Реал» близок к очередному титулу, так что мы настроены позитивно»
9сегодня, 13:51
Борис Ротенберг-младший: «Брат Роман любит хоккей, я – футбол. Мы делаем все, чтобы российский спорт сделал шаг вперед. Прошу СМИ больше работать вместе»
66сегодня, 13:37
«10 секунд бокса, да? Нежный придурок». Беллингем – упавшему после касания Винисиуса Маффео
40сегодня, 13:23
Быстров о российском футболе: «Приходить одному и быть против стаи чаек – не вариант, меня уволят через месяц, так как не буду с кем-то согласен. Заходить надо со своей командой»
12сегодня, 12:59
Ко всем новостям
Последние новости
Кьеза забил за «Ливерпуль» впервые после трансфера за 13+ млн евро – из-за штрафной «Аккрингтону» в Кубке Англии
936 минут назадФото
«Ливерпуль» разнес «Аккрингтон» – 4:0! Жота, Трент, Дэннс и Кьеза забили
1145 минут назад
«Челси» – «Моркэм». Феликс, Нкунку, Гиу играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:00
153 минуты назад
«Удинезе» – «Аталанта». Лукман и де Кетеларе играют. Онлайн-трансляция
153 минуты назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома играет с «Аль-Орубой», «Аль-Иттихад» Бензема – с «Аль-Фейхой»
13сегодня, 13:45Live
Чемпионат Испании. «Жирона» в гостях у «Алавеса», «Атлетико» примет «Осасуну» в воскресенье, «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Вильярреалом» в понедельник
3сегодня, 13:00Live
Холанд о сезоне «Ман Сити»: «Мы играли недостаточно хорошо, я не показывал лучшую игру. Нужно работать усерднее»
3сегодня, 12:28
Губерниев допустил, что заявления Федорищева о коррупции в судействе «спустят на тормозах»: «Мы же в России живем, поэтому все что угодно может быть. Ждем продолжения банкета»
9сегодня, 12:23
Александр Мостовой: «На место Артура «Зенит» может купить еще троих таких же. Трансфер не провальный, хотя в 10 раз больше заплатили, чем «Спартак» за Виллиана Жозе»
6сегодня, 12:18
«Бавария» отдаст Ибрагимовича в аренду «Лацио» с правом выкупа за 8-10 млн евро. Римляне будут платить зарплату Арийону
8сегодня, 11:55
Рекомендуем