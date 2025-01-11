Абаскаль хотел бы вернуться в Россию: «Нигде не чувствовал себя так комфортно, как в Москве»

Гильермо Абаскаль заявил о желании вернуться в Россию.

Испанский тренер возглавлял «Спартак » с июня 2022 года по апрель 2024-го.

«Как в Москве, я нигде так хорошо не работал, так комфортно я нигде себя не чувствовал, в том числе с профессиональной точки зрения.

Я бы хотел вернуться, возможно, это получится», – сказал Абаскаль .