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Единая лига ВТБ. «Парма» – ЦСКА, «Зенит» примет «Локомотив-Кубань» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут четыре матча.

Пермская «Парма» сыграет с лидирующим в таблице московским ЦСКА, «Зенит» в Санкт-Петербурге примет краснодарский «Локомотив-Кубань».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 20-3, Зенит – 19-4, УНИКС – 19-5, Локомотив-Кубань – 17-6, Уралмаш – 12-11, Пари Нижний Новгород – 11-12, Парма – 11-12, Автодор – 9-14, Енисей – 8-16, Самара – 7-16, МБА-МАИ – 6-17, Астана – 0-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
logoЛокомотив-Кубань
результаты
logoПарма
logoЕнисей
logoЗенит
logoСамара
logoЦСКА
logoБК Пари Нижний Новгород
logoЕдиная лига ВТБ
logoМБА-МАИ
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