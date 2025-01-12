Овечкин забил 873-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 21 шайба

Александр Овечкин забросил 873-ю шайбу в регулярках НХЛ.

Капитан «Вашингтона » отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом » (4:1), поразив пустые ворота.

Также сегодня он отметился результативной передачей. В активе 39-летнего россиянина стало 32 (20+12) очка в 27 играх в текущем сезоне при полезности «+13».

В рамках регулярок на счету Овечкина 1582 (873+709) балла в 1453 играх. Ему нужно набрать еще 9 очков, чтобы обогнать Фила Эспозито (1590 в 1282) и выйти на 11-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

В списке лучших снайперов в истории лиги Александр занимает 2-е место, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 играх).