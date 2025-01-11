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  • Конте о Хвиче: «Он попросил «Наполи» продать его. Я расстроен, это как гром среди ясного неба. Надеялся убедить его в качестве проекта – не удалось»
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Конте о Хвиче: «Он попросил «Наполи» продать его. Я расстроен, это как гром среди ясного неба. Надеялся убедить его в качестве проекта – не удалось»

Хвича Кварацхелия попросил отпустить его из «Наполи».

Об этом сообщил главный тренер неаполитанской команды Антонио Конте.

«Речь идет о важном игроке, прошлым летом я разговаривал с президентом [Аурелио Де Лаурентисом] и хотел получить некоторые гарантии, потребовав сохранить некоторых важных игроков. Несмотря на то, что он [Кварацхелия] и другие просили о продаже, я работал над этим и сумел сохранить тех, кого хотел.

Он [Хвича] попросил продать его. Я расстроен, это было как гром среди ясного неба, и я отступаю. Я бы не хотел, чтобы он думал, будто я приковал его, если он останется.

Прошлым летом я надеялся убедить его в качестве проекта, но, очевидно, мне это не удалось. Мы теряем важного игрока», – сказал Конте. 

Сообщалось, что в подписании грузинского футболиста заинтересован «ПСЖ». Парижане предложили итальянскому клубу около 80 миллионов евро и готовы платить вингеру в 4 раза больше, чем «Наполи». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoНаполи
logoАнтонио Конте
logoХвича Кварацхелия
logoсерия А Италия
logoлига 1 Франция
logoСборная Грузии по футболу
возможные трансферы
logoАурелио Де Лаурентис
logoПСЖ
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