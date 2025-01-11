КХЛ. «Металлург» примет «Трактор», «Динамо» против СКА, «Ак Барс» сыграет с «Барысом», «Адмирал» в гостях у «Торпедо»
«Металлург» принимает «Трактор» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
СКА встретится с «Динамо» в гостях, «Ак Барс» сыграет против «Барыса», «Торпедо» противостоит «Адмиралу».
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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